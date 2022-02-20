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12:46, 20 февраля 2022

Банки России в декабре 2021 ввезли в страну рекордные $4.97 млрд, — Центробанк

Банки опасаются набега вкладчиков на фоне напряженной обстановки в отношениях с Западом и объявлений о введении санкций, последствиями которых могут оказаться трудности с безналичными оперциями. Сопоставимый объем валюты ввозили в страну в начале пандемии 2020 и в кризис 2014.


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