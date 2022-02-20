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12:24, 20 февраля 2022

Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела по факту гибели мирных жителей в самопровозглашенной ЛНР

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Два мирных жителя погибли в районе населенного пункта Пионерское самопровозглашенной Луганской народной республики. Народная полиция непризнанной ЛНР заявила, что обстрел был попыткой прорыва со стороны Вооруженных сил Украины. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса», — говорится в сообщении на сайте ведомства.


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