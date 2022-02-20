Жители Ростовской области в социальных сетях массово жалуются на наплыв беженцев из непризнанных ЛДНР. Они ожидают от беженцев такого же «наглого поведения» как в 2014 году, когда некоторые, по рассказам жителей, отказывались от вещей б/у и просили денег. Свои негативные высказывания они пишут в новостных пабликах Ростова:

«Люди то себе не могут новое купить -лишь бы на коммуналку и еду хватило, а они НОВОЕ!! Новое это всё хорошо забытое старое! Когда ничего нет и б/у сойдёт!»

«Мне одному сейчас 2014 год вспомнился.. И эти «благодарные» товарищи. Когда они тут выеживались. «че вы эту дешевку привезли» И пяткой в грудь себя били что мы им тут все должны»

«Им ничего не нравится, как встречают, как вывозят, б/у вещи они не берут, ждут денег, хотят жить на халяву да ещё и в городе! Совсем зажрались беженцы!!! Всем кто принимает всякую помощь и говорит спасибо-это не про Вас! не нравится назад»

(Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены)

Некоторые припомнили требования беженцами квартир в центре города с хорошим ремонтом. Но все же есть и такие, кто с сочувствием пишет, что люди оказались жертвами политических игр государств.

По данным регионального правительства, в Ростовской области к утру 20 февраля официально размещены 6,5 тыс. беженцев с Донбасса, в том числе 2,7 тыс. детей. Работают 98 пунктов временного приема переселенцев в 32 городах и районах. При этом власти ДНР и ЛНР сообщали, что в Россию уже выехало более 40 тыс. человек.