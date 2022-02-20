В центре Донецка на Востоке Украины слышали взрывы

Об этом сообщает Reuters. Два взрыва прогремело в центре Донецка, — сообщает корреспондент агентства. Источники инициирования взрывов неизвестны. Комментариев ни со стороны Украины, ни со стороны руководства самопровозглашенной республики не поступало.

Ранее руководство республики обвиняло украинскую армию в росте числа обстрелов населенных пунктов на неподконтрольной Киеву территории. В свою очередь в Министерстве обороны Украины накануне говорили, что не планируют наступательные операции в зоне конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем выступлении на Мюнхенской конференции безопасности о том, что сепаратисты распространяют ложные данные о происходящем в Донбассе.