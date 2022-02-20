В непризнанной ЛНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате атаки украинских силовиков

Народная милиция непризнанной ЛНР сообщает о первой гибели двух мирных жителей в результате обстрелов. Слова представителя народной милиции приводят госагентства. Независимого подтверждения информации нет. Сообщается, что украинские силовики атаковали позиции народной милиции в районе населенного пункта Пионерское. Это произошло в 7 км от границы с РФ, передаёт Народная милиция. В результате обстрелов уничтожено 5 жилых домов. Сообщения об обстрелах из непризнанных ЛДНР поступают регулярно. По последним данным РИА Новости, украинские силовики обстреляли 2 населенных пункта в самопровозглашенной ДНР: «по населенным пунктам Зайцево и Еленовка выпустили 18 мин калибра 120 мм, запрещенных к применению минскими соглашениями».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения о взрывах в Ростовской области ложью, провокацией и цинизмом: «Там нет никаких погибших, нет раненых. Это просто цинизм такого уровня, что они сами у себя что-то взрывают, что они стреляют». МИД Украины также отрицает обстрелы с их стороны.

Накануне источники ТАСС и «Интерфакса», а затем ФСБ сообщили о взрывах двух снарядов на территории Ростовской области. Глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.