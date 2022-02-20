Сборная Олимпийского комитета России по итогам игр в Пекине заняла 9-е место в командном зачёте

Однако по общему числу медалей команда показала лучший результат за всю историю выступлений на зимних играх.

В Пекине россияне смоли завоевать только 6 золотых медалей. Блеснули лыжники и фигуристы. Главным героем пекинской Олимпиады в сборной ОКР стал лыжник Александр Большунов. Он выиграл масс-старт, взял золото в скиатлоне и эстафете. В его активе также серебро и бронза. Большунов первый лыжник в истории, который завоевал пять наград на одной Олимпиаде. А лыжная сборная, в том числе с его помощью, впервые с 80-го года получила золотую медаль в мужской эстафете. Большунов понесёт знамя команды Олимпийского комитета России на закрытии игр. Одним из самых нашумевших стал скандал с допингом российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка успешно выступила в командном турнире и затем выиграла короткую программу, но в итоге осталась без медали личного турнира, допустив ошибки в произвольной программе. Отмечу, больше всего золотых наград 11 россияне завоевали в Сочи в 14-м году. Хуже всего команда выступила на предыдущих играх в Пхёнчхане, выиграв лишь 2 золота и заняв 13-е место в общем медальном зачёте.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине начнется в 15 часов по Москве.