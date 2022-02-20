Власти Ростовской области: Среди беженцев из Донбасса выявлены единичные случаи заражения коронавирусом

Те, кому требовалась госпитализация, доставлены в стационары. «Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжелым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона», — заявило правительство региона. Также власти информируют, что 874 тысячи экспресс-тестов на covid-19 и противовирусные препараты направлены в Ростовскую область для беженцев.