МО Турции: Часть сообщений в СМИ о военных действиях на Украине — фейк

Часть сообщений в СМИ о военных действиях на Украине — фейк. Так считает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что новости о военной активности на Украине нужно оценивать с осторожностью. Там наблюдается военная активность, которая имеет некоторые последствия. В СМИ есть некоторые сообщения об этом, их нужно очень осторожно оценивать, потому что речь идет о дезинформации и фейк-ньюс", — сказал он. Глава ведомства выразил опасения за возможные нежелательные последствия дезинформационной кампании.