МО Турции: Часть сообщений в СМИ о военных действиях на Украине — фейк

Часть сообщений в СМИ о военных действиях на Украине — фейк. Так считает министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что новости о военной активности на Украине нужно оценивать с осторожностью. Там наблюдается военная активность, которая имеет некоторые последствия. В СМИ есть некоторые сообщения об этом, их нужно очень осторожно оценивать, потому что речь идет о дезинформации и фейк-ньюс", — сказал он. Глава ведомства выразил опасения за возможные нежелательные последствия дезинформационной кампании.
2022-02-20T10:41:37+03:00
2022-02-20T10:41:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:41, 20 февраля 2022
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