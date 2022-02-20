950 тыс. жителей непризнанных ЛДНР подали заявления на российское гражданство, — депутат ГД Водолацкий

По данным парламентария, получили гражданство более 770 тыс. человек. Еще 170 тысяч жителей востока Украины сейчас находятся на стадии оформления российского гражданства. Россия ввела упрощенный порядок выдачи паспортов жителям востока Украины почти три года назад. По данным властей, к середине прошлого года российское гражданство получили более 600 тысяч или примерно каждый шестой житель самопровозглашенных республик.