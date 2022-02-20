Глава непризнанной ЛНР на вопрос о сроках мобилизации в республике – «все будет зависеть от условий»

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ответил на вопросы корреспондента РИА Новости о мобилизации. На вопрос о её сроках он ответил — «все будет зависеть от условий». Также он сказал, что «взяли в руки оружие» все мужчины ЛНР в возрасте от 18 до 55 лет. Их количество держится в тайне. Особенно обрадовали Пасечника в рядах прибывших уже воевавшие в 2014 году. Также он напомнил об ответственности в рамках законодательства в отношении тех, кто не явился в военкомат для выполнения своего конституционного долга.

Источник видео: РИА Новости