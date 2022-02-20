В пунктах временного размещения Ростовской области устанавливают мобильные банкоматы

Это делают для ускорения выплат беженцам. Ранее Путин поручил правительству обеспечить выплату каждому прибывающему из Донбасса — 10 тысяч рублей. Также врио главы МЧС Чуприян заявил, что Россия готова вакцинировать прибывающих из Донбасса беженцев.