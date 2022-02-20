МЧС России усилило группировку психологов для работы с беженцами из непризнанных ЛДНР. Об этом журналистам сообщили сотрудники Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России. К работе с людьми привлечены более 30 специалистов психологической службы из МЧС России и его филиалов — Южного и Северо-Кавказского, также из Главного управления МЧС России по Ростовской области", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, психологическая помощь жителям республик оказывается в так называемых мобильных городках жизнеобеспечения в приграничных территориях. Также специалисты работают по обращениям на горячую линию. «За прошедшие сутки психологи оказали помощь в 400 случаях обращений», — говорится в официальном сообщении МЧС.

Эвакуацию жителей непризнанных ЛНР и ДНР местные власти начали с 18 февраля, сообщает глава непризнанной ДНР Денис Пушилин. Позже эвакуацию начали и в ЛНР. Врио главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что эвакуация жителей ведется круглосуточно. Он отметил, что в пунктах временного размещения размещены уже более 7 тысяч человек. В ведомстве сообщают, что Ростовская область имеет возможность развернуть 14 тыс. мест.

Однако, как сообщает Znak, некоторых беженцев не пропускали в пункты из-за их переполненности. Люди были вынуждены ходить по улице без возможности пристроиться куда-либо. Волонтеры выносили на улицу продукты питания в виде печенья и бутербродов. В регионе также были поставлены палатки для размещения беженцев.

Всего в Ростовской области более 280 пунктов временного размещения готовы принять беженцев, сообщает госагентство.