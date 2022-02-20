В преддверии 23 февраля в России спрос на мужские носки увеличился в 8,6 раза

Самая популярная модель — однотонная пара с добавление мериносовой шерсти стоимостью до 400 рублей. Также очень популярный наборы носков: из ста пар бежевого цвета, с фразами «Инфа сотка», «Краш», «Мощный вайб», из 10 пар хлопковых носков тёмно-синего цвета с комфортной резинкой, законсервированные в банке. Также в топ попали носки с электрическим подогревом. Данные исследования предоставили аналитики AliExpress Россия.