Байден 20 февраля соберет заседание Совета нацбезопасности Белого дома по ситуации на Украине, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она рассказала журналистам, что президент США следит за развитием ситуации. Его команда по нацбезопасности регулярно докладывает о событиях на Украине. В сообщении Белого дома также говорится, что помощники президента подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент.
2022-02-20T08:17:34+03:00
2022-02-20T08:17:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:17, 20 февраля 2022
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