Байден 20 февраля соберет заседание Совета нацбезопасности Белого дома по ситуации на Украине, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она рассказала журналистам, что президент США следит за развитием ситуации. Его команда по нацбезопасности регулярно докладывает о событиях на Украине. В сообщении Белого дома также говорится, что помощники президента подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент.