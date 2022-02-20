В Германии завершается Мюнхенская конференция по безопасности

Обеспокоенность грозящей военной конфронтации на Украине доминирует на Мюнхенской конференции по безопасности. Лидеры западных стран не теряют надежды на дипломатическое разрешение конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц видит неизменно высокую опасность войны в Европе, однако делает ставку на дальнейшие переговоры с Россией. Шольц

подчеркнул, что массивное передвижение российских войск в приграничных районах Украины «ничем не оправдано». «Россия решила сделать поводом войны вопрос возможного вступления Украины в НАТО. Это парадокс, ведь решение об этом вообще не стоит на повестке дня», — заявил Шольц.

Канцлер снова предостерег Россию от возможных последствий войны. «Каждое дальнейшее нарушение территориальной целостности Украины повлечет за собой высокие издержки для России – политические, экономические и геостратегические. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи с коллегами из стран «семерки» также призвала Россию отвести войска и начать диалог.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никаких знаков отвода войск нет. Напротив, их концентрация повышается. По его словам, еще не поздно прекратить эскалацию.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае нападения России грозят невиданные санкции. Прежде всего в области финансовых институтов и основных отраслей промышленности. Они будут быстрыми, жесткими и согласованными. Харрис отметила тесное сотрудничество США с европейскими союзниками.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в неприкрытой попытке переписать правила миропорядка. Она подчеркнула, что нападение на Украину повлечет за собой серьезные последствия и будет стоить России «прекрасного будущего».