В Евросоюзе не поверили словам властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР о скором наступлении украинской армии

Именно этим они ранее объяснили начало эвакуации мирных жителей на территорию России. В свою очередь в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля говорится, что оснований для подобных обвинений нет. При этом он осудил применение тяжелых вооружений и неизбирательных обстрелов жилых районов.