В Евросоюзе не поверили словам властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР о скором наступлении украинской армии

Именно этим они ранее объяснили начало эвакуации мирных жителей на территорию России. В свою очередь в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля говорится, что оснований для подобных обвинений нет. При этом он осудил применение тяжелых вооружений и неизбирательных обстрелов жилых районов.
2022-02-20T08:10:43+03:00
2022-02-20T08:10:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:10, 20 февраля 2022
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