В Пекине начался финальный матч олимпийского турнира по хоккею. Сборная ОКР играет с Финляндией

Российские хоккеисты открыли счет в финальном матче хоккейного турнира олимпийских игр в Пекине. Команда реализовала большинство, сразу же расположившись в зоне противника. Гол финнам забил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. Сейчас идет первый период. Счет 1-0.