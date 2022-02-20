В Пекине начался финальный матч олимпийского турнира по хоккею. Сборная ОКР играет с Финляндией

Российские хоккеисты открыли счет в финальном матче хоккейного турнира олимпийских игр в Пекине. Команда реализовала большинство, сразу же расположившись в зоне противника. Гол финнам забил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. Сейчас идет первый период. Счет 1-0.
2022-02-20T07:32:16+03:00
2022-02-20T07:41:25+03:00
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07:32, 20 февраля 2022
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