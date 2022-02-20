Стоимость полной ипотеки в январе резко снизилась — с 13% до 9,2%, но может резко вырасти

Такое заявление сделало бюро кредитных историй «Эквифакс» изданию РИА Новости. По их данным, максимум 2015 года может быть побит в ближайшее время и составить уже 15%. «Снижение значения ПСК по ипотеке в январе по сравнению с почти что рекордным для последних месяцев значением в декабре связано, в первую очередь, с оформлением договоров по ранее одобренным ипотечным заявкам, которые подавались тогда, когда ставки были на более низком уровне. Потребители стали торопиться реализовать поданные ранее заявки на ипотечные кредиты в связи с ожидаемым ростом ставок», — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.