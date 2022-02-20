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06:12, 20 февраля 2022

Новая соцсеть Дональда Трампа TRUTH Social появится в App Store 21 февраля

Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось со скриншотами, на которых исполнительный директор TRUTH Social под именем Билли Б. отвечает на вопросы пользователей.

«В настоящее время мы планируем выпустить приложение в Apple App Store в понедельник, 21 февраля», — цитирует агентство исполнительного директора соцсети. Ранее сын Трампа также опубликовал в Twitter пост своего отца в новой соцсети со словами «Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами».

После штурма Капитолия Трампу запретили доступ к Twitter, Facebook и YouTube за призывы к насильственным действиям.


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