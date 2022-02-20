Еврейская автономная область готова принять беженцев из Донбасса

Об этом в своем Instagram сообщил губернатор области. Ростислав Гольдштейн поручил подготовить пункты временного размещения и составить списки вакантных рабочих мест.

Ранее власти непризнанных ДНР и ЛНР объявили о временной эвакуации жителей в Ростовскую область. Также о готовности принять беженцев заявили власти Подмосковья, Воронежской, Ленинградской и Калининградской областей.

В МЧС России заявили, что беженцев также могут отправить в Краснодарский край, Курскую, Белгородскую, Орловскую, Брянскую области.

UPD: Губернатор Амурской области Василий Орлов вслед за коллегой из ЕАО заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР.