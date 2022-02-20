Глава британского МИД Лиз Трасс сообщила о создании центра по борьбе с дезинформацией РФ

Об этом сообщает газета Daily Mail. Это будет первый раз со времен холодной войны, когда подобное подразделение начнет работу.

«С начала этого месяца уже было зафиксировано 40 случаев, когда Россия распространяла ложную информацию. Мы много сделали, чтобы опровергнуть ее, поэтому мы разоблачили заговор, что русские стремились установить марионеточное правительство в Киеве, и операцию под фальшивым флагом, утверждая, что украинцы напали, когда это было не так. Мы видели удвоение дезинформационной активности на прошлой неделе, поэтому мы знаем, что русские готовятся», — цитирует газета дипломата.