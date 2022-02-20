Власти Саудовской Аравии заявили о планах проведения пятого раунда переговоров с Ираном по ослаблению напряженности

Саудовская Аравия намерена запланировать пятый раунд прямых переговоров с Ираном, несмотря на «отсутствие существенного прогресса» в предыдущих раундах, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Мюнхенской конференции.

Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном в 2016 году после того, как ее посольство в Тегеране было штурмовано протестующими после казни шиитского религиозного лидера Эр-Риядом. Эскалация между двумя странами резко увеличилась в 2019 году после нападения на саудовские нефтяные заводы. Эр-Рияд обвинил в этом Тегеран, однако власти Ирана отрицают свою причастность.