Глава МВД Великобритании заявила о внесении изменений в закон о борьбе со шпионажем

Это связано с обострением ситуации вокруг Украины.

«Грязные деньги, имеющие отношение к Кремлю, не приветствуются в нашей стране. Я буду использовать все свои полномочия против физических лиц, которые пытаются нанести ущерб демократии и нашим жителям. Но я пойду еще дальше и представлю законопроект, полностью пересматривающий наши полномочия по противодействию угрозам со стороны иностранных государств и обновляющий наши устаревшие законы о шпионаже», — цитирует The Telegraph Прити Патель.

Она отметила, что российская власть ведет дезинформацию: «Это не должно удивлять, мы должны быть готовы к большему количеству дезинформации; мы видели это раньше <...> от фабрикации историй о сбитом малайзийском авиалайнере MH17 в 2014 году до абсурдных оправданий российских агентов, которые утверждали, что они посещали собор Солсбери, когда они фактически развертывали военный нервно-паралитический агент, который убил британца на британской земле».