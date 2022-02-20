Почти две тысячи случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировала миссия ОБСЕ на востоке Украины в субботу

Такую информацию передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
Власти непризнанных ЛНР и ДНР ранее сообщили об эвакуации граждан в Россию из-за обострения ситуации вокруг Украины. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.
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Такую информацию передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
Власти непризнанных ЛНР и ДНР ранее сообщили об эвакуации граждан в Россию из-за обострения ситуации вокруг Украины. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.