Почти две тысячи случаев нарушения режима прекращения огня зафиксировала миссия ОБСЕ на востоке Украины в субботу

Такую информацию передает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Власти непризнанных ЛНР и ДНР ранее сообщили об эвакуации граждан в Россию из-за обострения ситуации вокруг Украины. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.