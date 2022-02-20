Сербия запросит у России информацию о наборе наемников из Косова для участия в боевых действиях в Донбассе

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Tanjug.

«По поводу наемников из Косова, у меня нет такой информации, мы запросим у российских коллег дополнительные данные по этому вопросу, наши службы работают вместе с ними. Я верю, что господин Патрушев вскоре приедет в Белград, и мы тогда попросим информацию по этому вопросу», — сказал Вучич.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что РФ перепроверит информацию об отправке в Донбасс наемников из Косова, Албании, Боснии и Герцеговины.