С иском о нарушении авторских прав выступили музыканты из группы Heavy Young Heathens Роберт и Арон Мардеросяны, сообщает Reuters. Музыканты требуют возместить им ущерб и предотвратить подобные нарушения в будущем.

Песня The House of the Rising Sun является народной, однако Мардеросяны утверждают, что именно их аранжировка сделала песню известной во всем мире.

Фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер завоевали серебро в командном турнире на играх в Пекине.