Генсек ОДКБ: теоретически» организация может разместить с санкции ООН своих миротворцев в Донбассе

Однако это можно сделать только с санкции Совбеза ООН и согласия Украины, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась агентству Reuters.



Он также добавил, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован только дипломатическим путем. Зась отметил, что сейчас ситуация развивается иным образом.