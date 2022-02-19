Z Архив новостей новости
5 17 6 1171
21:43, 19 февраля 2022

В Воронежской области 42 пункта готовы к приему около 4.5 тыс. беженцев из непризнанных ДНР и ЛНР

Об этом сообщает пресс-служба области. Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что беженцам дадут постельное белье, горячее питание. Также в местах размещения будут действовать все меры против коронавируса, добавил Кстенин.

В пятницу главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населния республик в Россию из-за угрозы войны.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Мы на светлой стороне истории Вы заметили, как резко всё западное сообщество забыло про права человека?

5 226 6 20997 13:27
Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 184 6 17342 18.02
Новости

Васильевская насосная станция в самопровозглашенной ДНР повреждена из-за обстрела Об это сообщило представительство республики в СЦКК…

5 74 6 7511
Новости

Сенатор Андрей Климов назвал лицемерным заявление президента США о планах нападения России на Украину Также Климов напомнил о бомбардировках Югославии…

5 52 6 5409
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британской стороне пора извиниться Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей…

5 74 6 8286 15.02
Новости

Эвакуированных мирных жителей непризнанных ДНР и ЛНР готовится принять ряд российских регионов На 06:30 по Москве из Донбасса эвакуировано 6,6 тыс. человек…

5 56 6 6382
Новости

Украинские силовики в 8 утра обстреляли еще один населенный. За ночь их было обстреляно более 10 Украинские силовики в 8 утра обстреляли из артиллерии населенный пункт Саханка в самопровозглашенной ДНР…

5 56 6 6370
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грибникам на заметку Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России…

5 87 6 10258 17.02
Блоги

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается» Посольство России в США: Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов…

5 92 6 10934 17.02
Новости

Зеленский поручил провести консультации в рамках Будапештского меморандума Если они не состоятся, Украина будет считать, что он не работает, поскольку за отказ от ядерного оружия ей были даны гарантии безопасности…

5 72 6 9028
Новости

«Первый канал»: в непризнанной ДНР задержан человек, которого на местные власти называют агентом украинской разведки Задержанный заявил, что Украина собирается силой захватить Донбасс…

5 65 6 8465
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Пусть знают наших Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму…

5 131 6 17197 16.02
Новости

Захарова: Россия передаст ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе Представитель МИД РФ сделала такое заявление, поскольку Шольц назвал слова о геноциде в Донбассе «смехотворными»...

5 44 6 5854
Новости

Десятки тысяч жителей Донбасса эвакуированы в Россию на фоне обострения ситуации в регионе Об этом сообщает МЧС непризнанной республики…

5 67 6 8883
Новости

Донецкие власти сообщают, что поступила анонимная информация о минировании зданий По словам мэра города, среди них есть гостиницы и жилые комплексы…

5 43 6 6144
Новости

Украина «решительно» отвергает обвинения в падении ее снарядов на территории России Об этом с своем твиттере сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба…

5 51 6 7667

Популярное за неделю

Новости

Znak: Эвакуированных из Донецка людей не могут разместить в Ростовской области На вопрос, куда теперь ехать, протяжно отвечают «так…»...

5 77 6 49347
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
На данный момент понятно одно — начинается эксгумация СССР. Это уже копают. И вот эта украинская история, война, ночные ожидания бомбежек – это все только пролог…

5 66 6 91305 16.02
#слушать 51:44 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3618820
«Судебные процессы Беларуси»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 8293 13.02
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Обращение к украинским властям и к украинскому народу Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией…

5 176 6 286800 14.02
Блоги

+ Суд в колонии по новому делу в отношении Алексея Навального 00:37 Суд в колонии по новому делу в отношении Алексея Навального «Ну так и что? После всех этих ваших «украл миллиард и потратил на себя», вы что принесли в суд? Буквально материалы о том, что есть четыре человека — 300 тысяч жертвователей и 4 человека — которые написали заявления»...

5 124 6 95541 15.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9438494
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5171692

Сегодня в эфире