В Воронежской области 42 пункта готовы к приему около 4.5 тыс. беженцев из непризнанных ДНР и ЛНР

Об этом сообщает пресс-служба области. Мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что беженцам дадут постельное белье, горячее питание. Также в местах размещения будут действовать все меры против коронавируса, добавил Кстенин.



В пятницу главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населния республик в Россию из-за угрозы войны.