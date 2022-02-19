Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза и НАТО дать честный ответ о членстве страны в этих организациях

Президент Украины напомнил, что с 2014 года Россия убеждает, что страна выбрала ложный путь, что в Европе ее никто не ждет.

«Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда?», — сказал Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что это касается и членства Украины в НАТО, где говорят, что дверь открыта. «Но пока — посторонним вход воспрещен». Если не все члены Североатлантического союза хотят видеть Украину или все не хотят ее видеть, надо об этом сказать, подчеркнул Зеленский.Ранее, говоря о членстве Украины в НАТО, он отмечал, что правильно было бы для начала провести в стране референдум, а уже затем вносить соответствующую поправку в конституцию страны.