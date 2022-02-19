Ростовская область за первые сутки с начала эвакуации из самопровозглашенных ДНР и ЛНР приняла 36 тысяч человек

Свою помощь предлагают и другие регионы — от Крыма до Якутии. Уже многие из них, в том числе Воронежская и Волгоградская области, ввели режим повышенной готовности. Из Донбасса едут женщины, дети и пожилые. Мужчин до 55 лет, из ДНР и ЛНР не выпускают. Власти этих республик объясняют происходящее угрозой нападения со стороны Киева. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах.
2022-02-19T20:11:13+03:00
2022-02-19T20:11:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:11, 19 февраля 2022
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