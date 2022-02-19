МИД стран G7 призвали Россию надавить на ДНР и ЛНР «с целью недопущения эскалации»

Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам встречи в Мюнхене.

«В особенности, мы обеспокоены мерами, принятыми самопровозглашенными «народными республиками», которые следует воспринимать как подготовку к военной эскалации. Мы обеспокоены, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации. Россия должна использовать свое влияние на самопровозглашенные республики с тем, чтобы те сохраняли сдержанность и приняли меры по деэскалации», — сказано в заявлении.