Захарова: Россия передаст ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе

Представитель МИД РФ сделала такое заявление, поскольку Шольц назвал слова о геноциде в Донбассе «смехотворными». По словам Захаровой, Россия не может сделать эти материалы общедоступными, поскольку «любая платформа их заблокирует как недопустимый контент».



Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что слово «геноцид» нельзя применить к тому, что происходит в Донбассе, и назвал информацию о нем «смешной».