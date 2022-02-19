В Кремле рассказали об успехе масштабных учений российских вооруженных сил с ракетными пусками

Маневры проходят на фоне наряженной ситуации вокруг Украины.

Военные-космические силы, корабли и подлодки Серверного и Черноморского флота, Ракетные войска стратегического назначения смогли поразить морские и наземные цели условного противника. Были произведены запуски крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковых «Циркон» и «Кинжал», межконтинентальной «Ярс», а также ракет «Синева» и «Искандер», которые потенциально могут иметь ядерную боеголовку.

Руководил учениями президент России Владимир Путин, который вместе с правителем Белоруссии Александром Лукашенко наблюдал из ситуационного центра. В министерстве обороны называли учения плановыми и указывали, что их основной целью было проверить надежность ядерных и неядерных сил. При этом численность войск, участвовавших в маневрах, не раскрывается. Одновременно с ними по всей стране уже несколько недель проходят учения с участием большинства военных округов в разных частях страны, в том числе близ границы с Украиной. Проводятся также и совместные с белорусскими вооруженными силами маневры по отражению потенциальной внешней угрозы.

США и Европа опасаются, что Россия стягивает войска к границе с Украиной для подготовки к вторжению. В Кремле такие планы отвергают и отмечают, что перемещение войск является внутренним делом страны.