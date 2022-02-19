Сборная Норвегия досрочно стала победителем медального зачета Олимпийских игр в Пекине

Норвежцы завоевали 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте сборная Германии, на счету которой 10 золотых наград. Немцы будут представлены еще в нескольких дисциплинах на Олимпийских играх, но догнать норвежцев в медальном зачете они не смогут. Сборная ОКР идет на 8-м месте — 6 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. На третьем месте спортсмены из США.