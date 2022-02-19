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18:33, 19 февраля 2022

«Первый канал»: в непризнанной ДНР задержан человек, которого на местные власти называют агентом украинской разведки

По информации канала, задержанный сообщал украинской стороне о перемещениях начальника милиции ДНР, чей автомобиль вчера был взорван в Донецке. Сам задержанный заявил, что Украина собирается силой захватить Донбасс. По его словам, украинские силовики планируют провести массированный артобстрел Донецка.


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