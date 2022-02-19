Зеленский поручил провести консультации в рамках Будапештского меморандума

Если они не состоятся, Украина будет считать, что он не работает, поскольку за отказ от ядерного оружия ей были даны гарантии безопасности, заявил президент Украины на Мюнхенской конференции по безопасности.



«Оружия у нас нет. Как и безопасности», — добавил Владимир Зеленский. При этом у Украины есть «право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира». Зеленский также настаивает на введение санкций против России до начала вторжения на Украину.