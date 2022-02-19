Украина «решительно» отвергает обвинения в падении ее снарядов на территории России

Об этом с своем твиттере сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что Украина призывает к немедленному и беспристрастному международному расследованию информации, которую сообщают российские СМИ.



Ранее поступила информацию как минимум о двух снарядах, упавших на территории Ростовской области. Российские представители заявили, что они их выпустила украинская армия.