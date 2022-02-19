Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил участие в Мюнхенской конференции

Он это сделал, чтобы следить за развитием ситуации вокруг Украины. Как говорится в Twitter пресс-секретарь-службы оборонного ведомства, в понедельник Уоллесу предстоит выступать в парламенте и ему нужно быть в курсе событий. И как передает РИА Новости , из-за ситуации на Украине досрочно покидает Мюнхенский саммит и премьер Великобритании Борис Джонсон
2022-02-19T17:36:44+03:00
2022-02-19T17:36:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:36, 19 февраля 2022
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