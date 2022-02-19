Против начальника полиции подмосковного Одинцово возбудили уголовное дело по обвинению в халатности

Подчиненные Ивана Канайкина, по сведениям интернет-издания Знак.Ком, были задержаны за торговлю наркотиками, похищенными из вещдоков. Источник издания утверждает, что накануне Канайкин вышел из отпуска, сегодня ушел на больничный. Решается вопрос о его увольнении.