Против начальника полиции подмосковного Одинцово возбудили уголовное дело по обвинению в халатности

Подчиненные Ивана Канайкина, по сведениям интернет-издания Знак.Ком, были задержаны за торговлю наркотиками, похищенными из вещдоков. Источник издания утверждает, что накануне Канайкин вышел из отпуска, сегодня ушел на больничный. Решается вопрос о его увольнении.
2022-02-19T17:21:11+03:00
2022-02-19T17:21:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:21, 19 февраля 2022
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