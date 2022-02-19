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17:08, 19 февраля 2022

РПЦ не будет менять язык богослужения на русский

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион. Он признал, что тема тяжелого понимания богослужения на церковнославянском обсуждается давно, но проектов по переводу его на русский язык у Церкви нет.


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