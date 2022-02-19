РПЦ не будет менять язык богослужения на русский

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион. Он признал, что тема тяжелого понимания богослужения на церковнославянском обсуждается давно, но проектов по переводу его на русский язык у Церкви нет.
2022-02-19T17:08:55+03:00
2022-02-19T17:08:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:08, 19 февраля 2022
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