Следствие считает, что это произошло «со стороны украинских военизированных формирований». Возбуждено дело по факту покушения на убийство. По данным СК обстрел произошел в период с 5 до 6 утра.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после случившегося.
СК возбудил уголовное дело из-за обстрела территории Ростовской области
Следствие считает, что это произошло «со стороны украинских военизированных формирований». Возбуждено дело по факту покушения на убийство. По данным СК обстрел произошел в период с 5 до 6 утра.