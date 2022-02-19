СК возбудил уголовное дело из-за обстрела территории Ростовской области

Следствие считает, что это произошло «со стороны украинских военизированных формирований». Возбуждено дело по факту покушения на убийство. По данным СК обстрел произошел в период с 5 до 6 утра.



Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после случившегося.