РФ считает неприемлемыми слова канцлера ФРГ о смехотворности заявлений по геноциду в Донбассе

«Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии», — прокомментировали в российском МИД.
2022-02-19T16:53:35+03:00
2022-02-19T16:53:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:53, 19 февраля 2022
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