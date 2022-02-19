Ленинградская область готова принять в два этапа до полутора тысячи беженцев из Донбасса

Пресс-служба областного правительства заявила, что уже уведомила об этом центральный аппарат МЧС. Ранее также власти Калининградской области заявили, что готовы принять 300 беженцев из непризнанных ЛНР и ДНР.



В пятницу главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населния республик в Россию из-за угрозы войны.