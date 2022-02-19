До 70% жителей непризнанных ДНР и ЛНР едут в Россию самостоятельно

Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, статистика их не учитывает. Всего на 12:00 по Москве через пункты пропуска прошло 36 тыс. человек.



В пятницу главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населния республик в Россию из-за угрозы войны.