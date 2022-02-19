В Ростовский области в связи с прибытием беженцев из Донбасса усиливаются меры противодействия коронавирусу

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Instagram сообшил, что пункты пропуска будут оборудованы дополнительными тепловизорами, в местах въезда дежурят бригады скорой помощи. В пунктах временного размещения беженцев организовано тестирование на ковид.



В пятницу главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населния республик в Россию из-за угрозы войны.