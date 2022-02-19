Znak: Эвакуированных из Донецка людей не могут разместить в Ростовской области

Возможности вернуться назад, связаться с родными или элементарно удовлетворить физические потребности в еде и нужде у них также нет, пишет издание.
В поле зрения журналистов попала эвакуированная из Донецка многодетная женщина. На видео издания Znak она рассказала, что уже сутки пребывает в неопределённости. По её словам, они покинули республику 18 февраля в 11:00. Автобусов для жителей было предоставлено мало, до Ростовской области они ехали стоя. Дети замерзли. Им не предоставили даже воды для детского питания.
Источник видео: Телеграм-канал znakcom