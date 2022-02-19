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14:25, 19 февраля 2022

Znak: Эвакуированных из Донецка людей не могут разместить в Ростовской области

Корреспонденты Znak пообщались с эвакуированными из Донецка гражданами. Они рассказали изданию, что на границе с Россией образовались огромные пробки из автомобилей. Те, кто все таки перебрался через границу остались без крова: места в пункта временного размещения закончились. Как сообщает издание, беженцам на границе говорят, в какие пункты размещения им направляться, однако приезжая туда люди узнают, что мест уже нет. При этом разговаривают с ними через решетку ворот, а на вопрос, куда теперь ехать, протяжно отвечают «так…». И уходят, сообщает Znak.

Возможности вернуться назад, связаться с родными или элементарно удовлетворить физические потребности в еде и нужде у них также нет, пишет издание.

В поле зрения журналистов попала эвакуированная из Донецка многодетная женщина. На видео издания Znak она рассказала, что уже сутки пребывает в неопределённости. По её словам, они покинули республику 18 февраля в 11:00. Автобусов для жителей было предоставлено мало, до Ростовской области они ехали стоя. Дети замерзли. Им не предоставили даже воды для детского питания.

Источник видео: Телеграм-канал znakcom


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