Суд объяснил ужесточение наказания Олегу Навальному по так называемому санитарному делу

Причиной ужесточения наказания Олегу Навальному по так называемому санитарному делу стало нарушение им отбывания условного срока. Это следует из мотивировочной части решения суда, который заменил Олегу Навальному условный срок на реальный.

В документе отмечается, что в начале августа прошлого года Олег Навальный подписал обязательство о явке в органы, контролирующие условно осужденных, в течение 10 дней после вступления приговора в силу. Однако он не пришел. В постановлении столичного суда указано, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний пытались неоднократно установить местонахождение Олега Навального, так как он не уведомлял, что собирается менять местожительства, хотя обязан это делать по закону. Позже, как подчеркивают в суде, выяснилось, что еще до вступления приговора в силу обвиняемый улетел на Кипр и в Россию больше не возвращался. Он был объявлен в розыск, а ФСИН потребовала заменить условный срок на реальный. Суд принял во внимание материалы и постановил отправить Олега Навального в колонию строго режима.

Он ранее был признан виновным по так называемому «санитарному делу» за призывы выйти на акцию в поддержку политика Алексея Навального. Обвинение настаивало, что подозреваемый таким образом провоцировал людей на нарушение санитарно-эпидемических норм. Вину Олег Навальный не признает. На заседания суда по замене ему условного срока на реальный он не пришел.

Защита считает решение суда политически мотивированным и намерена его обжаловать.