Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения снаряда в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения в Ростовской области снаряда.. По данным госагентств, это украинский снаряд, который взорвался в 4:00 19 февраля в 300 метрах от одного из домовладений. При этом в 1 км от государственной границы России с Украиной.