Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения снаряда в Ростовской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после падения в Ростовской области снаряда.. По данным госагентств, это украинский снаряд, который взорвался в 4:00 19 февраля в 300 метрах от одного из домовладений. При этом в 1 км от государственной границы России с Украиной.
2022-02-19T14:16:27+03:00
2022-02-19T14:32:19+03:00
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14:16, 19 февраля 2022
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