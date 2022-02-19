ФРГ: Военного ответа НАТО на действия России на Украине не будет, но последуют очень жесткие экономические санкции

Такое заявление сделала глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам: «Жесткие экономические санкции подготовлены, и если Путин предпримет этот военный шаг, то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, конечно, будет сопротивляться. Но будут жесткие последствия». Российское правительство неоднократно отрицало обострение конфликта со своей стороны.