Шольц: Вступление Украины в НАТО не стоит в повестке и не случится в обозримом будущем

Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит в повестке. В обозримом будущем расширения НАТО на восток за счёт вступления Украины в альянс не случится, заявил Канцлер Германии Олаф Шольц.

Сейчас Москва требует от Запада юридических гарантий отказа расширения НАТО таким образом, а также от создания военных баз в постсоветских странах. Предложения содержат также пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Ранее Олаф Шольц призывал к диалогу с РФ для урегулирования отношений. Он заявил, что Запад готов вести переговоры с Россией по вопросам безопасности. Для этого нужно использовать все дипломатические каналы.